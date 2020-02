Buttigieg supera Biden e assume 3º lugar em apostas para nomeação democrata

09/02/2020 | 11:44



As apostas de que o ex-militar Pete Buttigieg vai ser o candidato do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos subiram ao terceiro lugar, superando as do ex-vice-presidente Joe Biden, de acordo com o site PredictIt. No primeiro lugar está o senador Bernie Sanders e no segundo, o empresário Michael Bloomberg.

Buttigieg venceu o caucus de Iowa superando nomes mais experientes do partido. Ele tem 38 anos, contra os 78 anos de Sanders e os 77 de Biden. Bloomberg, que também tem 77 anos, optou por não fazer campanha no Estado.

O caucus de Iowa é o pontapé inicial da corrida eleitoral americana, cuja fase de prévias dura até junho. Quem vence no Estado ganha em musculatura e exposição midiática para a Superterça, em 3 de março, quando 1.357 delegados (33% do total) são definidos. Antes disso, há votações em New Hampshire, Nevada e South Carolina. O candidato é definido pelo Partido Democrata em julho.

Gay, cristão e ex-prefeito da cidade de South Bend (Indiana), Buttigieg disputa o eleitorado moderado com Biden e Bloomberg. Sanders tem o apoio da ala mais à esquerda, campo que compete com a senadora Elizabeth Warren.