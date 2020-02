Quatro pessoas caem em córrego de S.Bernardo; uma está desaparecida

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/02/2020 | 00:47



Meia hora de chuva forte no fim da tarde de ontem foi suficiente para causar estragos no Grande ABC. O caso mais grave foi registrado em São Bernardo. Quatro pessoas foram levadas pela enxurrada no córrego Saracantan, que sai da Rua dos Vianas e vai até o piscinão da Avenida Pery Ronchetti, no bairro Montanhão. Três delas foram resgatadas com vida (duas por populares) e encaminhadas para serviços médicos que ficam nas proximidades. Uma quarta vítima segue desaparecida. As buscas foram encerradas às 21h30 de ontem e serão retomadas hoje pela manhã.

Ainda em São Bernardo, a região central, que foi muito castigada com a chuva de sexta-feira, causando grande alagamento na Rua Marechal Deodoro, ontem resistiu bem ao volume de água.

Em Santo André, raios e queda de árvores provocaram o desabamento de parte da grade de proteção do Parque Antônio Pezzolo, conhecido como Chácara Pignatari, na Vila Metalúrgica. A ferragem caiu sobre quatro carros e uma moto que estavam estacionados na Rua Sion e pertencem a funcionários de posto de combustível que fica em frente. Não houve vítimas.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), choveu 53 milímetros apenas em Santo André. O chefe do Executivo foi conferir o estrago causado pela queda da grade e garantiu que vai prestar apoio aos donos dos veículos. “Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, a água escoou rapidamente. Tivemos alguns prejuízos materiais. No Parque Pignatari foi o maior, desabou parte da grade e caiu sobre carros. Já conversamos com os donos dos carros, alguns têm seguro, outros não e estamos cuidando dessas pessoas”, garantiu.

A água subiu rápido em pontos já conhecidos de Santo André, como a Rua Erato, na Vila América, a Avenida Capuava, na Vila Homero Thon e também na Rua Itambé, em frente à Estação Prefeito Celso Daniel. O alagamento, inclusive, sobrepôs os trilhos e causou paralisação dos trens da Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC à Estação Brás, liberada uma hora depois. Parte do teto do Grand Plaza Shopping desabou, interditou área, mas também não deixou feridos.

A água ainda causou transtornos em locais que não costumam provocar alagamentos, como a Rua Sete de Setembro, em frente ao Parque Antônio Fláquer, conhecido como Ipiranguinha, na Vila Alzira, em Santo André. Trecho da Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, nos dois sentidos, bem em frente à Prefeitura, também ficaram intrasitáveis por pelo menos 30 minutos, interrompendo uma das ligações do 2º Subdistrito com o Centro da cidade.

O temporal também causou paralisação dos festivais de torresmo e churros, que aconteciam no Paço de Santo André. Com a força da água e do vento, as barraquinhas precisaram ser fechadas às pressas, mas devem reabrir hoje, a partir das 12h.