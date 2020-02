Almoço reúne prefeituráveis em restaurante de S.Caetano

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



09/02/2020 | 00:42



Quatro homens que sonham em se sentar na cadeira de prefeito de São Caetano almoçaram juntos, ontem, em tradicional restaurante da Avenida Goiás, no Centro. Autoproclamados representantes da “nova política” são-caetanense, como o ex-vereador Fabio Palacio (PSD) e o atual César Oliva, que acaba de ser expulso do PL, dividiram a mesa com nomes tradicionais do cenário eleitoral do município. Dois dos comensais, o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) e o advogado Walter Estevam Júnior (Republicanos), vizinhos de pratos, estão envolvidos no escândalo do Natal Iluminado, esquema de corrupção que teria desviado R$ 1,2 milhão dos cofres públicos em 2016.

O cardápio girou em torno da sucessão de José Auricchio Júnior (PSDB), que deve ir para a reeleição no pleito de outubro. Segundo apurou o Diário, a ideia do grupo é formar chapa única, com os candidatos a prefeito e a vice sendo definidos após a realização de pesquisa de intenção de votos, Os outros dois se lançariam apenas para atacar o tucano, adversário comum. Ninguém quis fornecer detalhes do encontro. “Por enquanto, só conversas, conversas e mais conversas”, despistou Palacio. “Foi um simples almoço para falarmos sobre a cidade”, completou Oliva.