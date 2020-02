Com time reserva, Internacional bate Novo Hamburgo e segue na liderança do Gaúcho

08/02/2020 | 19:39



Mesmo poupando os titulares de olho na partida decisiva da segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o Internacional segue invicto no Campeonato Gaúcho. O time do técnico argentino Eduardo Coudet recebeu neste sábado o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com uma escalação alternativa e venceu por 2 a 0, com gols de Heitor e Marcos Guilherme.

A vitória levou o Internacional aos 13 pontos, com a melhor campanha do Estadual e na liderança do Grupo A com dois a mais do que o segundo colocado Ypiranga. Nesta terça-feira, receberá o Universidad de Chile pelo duelo de volta na competição continental. Como empatou sem gols em Santiago, o time gaúcho pode avançar com uma vitória simples.

O Novo Hamburgo, que ainda não marcou um único gol, é o quinto colocado do Grupo A com três pontos e tem a segunda pior campanha no geral, acima apenas do São Luiz, que tem um.

O jogo começou morno, com os dois times se estudando. O Internacional até tentava tomar a iniciativa e tinha mais posse de bola, mas mostrava dificuldade para acionar os homens de frente e colocá-los em boas condições para finalizar.

O forte calor que castigava as duas equipes logo se transformou em um temporal e, com o gramado encharcado, os jogadores das duas equipes tiveram ainda mais dificuldades para construir jogadas de ataque. No entanto, já aos 42 minutos, Heitor aproveitou bem a situação no Beira-Rio. Ele arriscou de canhota da entrada da área a superou o goleiro Jacsson para abrir o placar.

Na segunda etapa, a chuva passou e o jogo ficou mais aberto. Depois de algumas chances desperdiçadas, o Internacional garantiu a vitória aos 35 minutos com Marcos Guilherme, que bateu de fora da área e contou com falha de Jacsson para fazer o 2 a 0.

OUTROS JOGOS - Ainda neste sábado, outros dois jogos foram disputados pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas conquistou a primeira vitória na competição ao bater em casa o São José por 1 a 0, no estádio Bento Freitas. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), Juventude e Ypiranga ficaram no empate por 0 a 0.