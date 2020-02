Pamela Anderson soube por mensagem de texto sobre o término de seu casamento

08/02/2020 | 18:11



Se você pensava que só os anônimos tinham atitudes estranhas na hora de terminar o relacionamento, você está bem errado. A prova disso é que o casamento de Pamela Anderson com o produtor, Jon Petes, acabou sendo finalizado por mensagem de texto enviada por ele.

De acordo com a revista Us Weekly, a modelo que está no auge dos seus 52 anos de idade e o produtor de 74 anos de idade ficaram apenas metade dos 11 dias de união juntinhos, tudo porque a outra metade a artista ficou em uma mansão, no Canadá, onde recebeu um bilhete azul do amado falando sobre o relacionamento.

Ainda segundo a publicação, o produtor acabou se referindo à uni]ao como um belo e maravilhoso festival de amor, mas a ideia central de casamento acabou o assustando. Lembrando que esse foi o quinto casamento de Anderson que já foi casada com Tommy Lee, Kid Rock e com Rick Salomon duas vezes. Difícil, né!?