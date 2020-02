Após rumores de romance com Emma Watson, Tom Felton se inscreve em aplicativo de namoro

08/02/2020 | 18:10



Tom Felton que ficou extremamente conhecido por participar dos filmes da saga de Harry Potter, está com a vida de solteiro nas alturas. Recentemente foi divulgado que o astro possivelmente estaria vivendo um romance com Emma Watson, a Hermione do filme por terem compartilhado diversos momentos fofos nas redes sociais.

Mas parece que a catraca rodou e que Felton está novamente vivendo uma vida de solteiro. De acordo com o The Sun, o artista acabou se inscrevendo em um aplicativo chamado Raya que é conhecido entre as celebridades por quem busca um novo amor, e uma foto contou ao tabloide sobre isso tudo:

Tom é um cara bonito, com uma boa personalidade. Mas ele tem tido dificuldade para encontrar alguém com quem se conectar. Ser ator pode ser uma vida difícil porque envolve viajar e ficar longe por longos períodos de tempo, então ele está procurando alguém que tenha esse estilo de vida.

Além do ator, outras celebridades já comentaram que usam o aplicativo, como: Demi Lovato, Sharon Stone e Channing Tatum