Chuva forte deixa três desaparecidos em São Bernardo; trens voltam a operar normalmente

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 18:06



Atualizada às 19h18

A circulação de trens na Linha 10-Turquesa, que liga o Grande ABC até a estação do Brás, na Capital, havia sido interrompida entre as estações São Caetano e Celso Daniel por causa da chuva que atingiu a região no início da noite deste sábado, mas já está operando normalmente, segundo informações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) desde às 19h10. Já em São Bernardo, três pessoas, sendo dois adolescentes e uma senhora, caíram no córrego Saracantan, na Avenida Pery Ronchetti, e estão desaparecidas. Corpo de Bombeiros realiza buscas no local.

Câmeras de monitoramento do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) mostram que os piscinões da cidade transbordaram e há pontos de alagamentos nos bairros Centro, Bairro Jardim, Vila Assunção, Vila América, além do Bairro Fundação, em São Caetano.