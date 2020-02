Água Santa conquista primeira vitória no Campeonato Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 17:16



Foi no sufoco, mas o Água Santa, enfim, venceu pela primeira vez no Campeonato Paulista após cinco rodadas. A vítima foi a Ferroviária, que perdeu por 1 a 0, gol assinalado pelo atacante Robinho, de pênalti, dos 36 minutos do segundo tempo.

O resultado traz alívio ao Netuno na briga contra o rebaixamento para a Série A-2. Agora com quatro pontos, o Água Santa iguala a campanha da própria Ferroviária e deixa para trás Ituano (dois pontos) e Botafogo (um). Os rivais, no entanto, ainda jogam no complemento da rodada.

O próximo desafio do Água Santa será sexta-feira, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. Depois, dia 22, recebe o Corinthians, no Estádio do Inamar.