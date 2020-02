São Caetano ganha quarta UBS com atendimento aos sábados

Da Redação



08/02/2020 | 16:51



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou, hoje pela manhã, a UBS Amélia R. Locatelli, no bairro Santa Maria. Após revitalização, o funcionamento foi ampliado, passando a atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. A unidade é a quarta contemplada pelo Saúde Hora Extra.

Com investimento de R$ 454,7 mil, as intervenções incluíram revisão das infraestruturas, adaptações para plena acessibilidade, climatização, criação de sala de acolhimento, reforma de consultórios e adequações para implantação do prontuário eletrônico, além de sala odontológica.

No equipamento há, pelo menos, nove áreas de atendimento, incluindo especialidades médicas, como ginecologia, e exames, a exemplo de coleta de sangue.