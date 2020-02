Paolla Oliveira revela frio na barriga por desfilar como Rainha de Bateria e fala sobre Carnaval: - Não é trabalho, é prazer

08/02/2020 | 16:10



Paolla Oliveira está em contagem regressiva para o Carnaval! Neste ano, a atriz sairá como Rainha de Bateia pela escola de samba Grande Rio - posto que anteriormente era ocupado por Juliana Paes - e durante o Baile da Vogue na última sexta-feira, dia 7, ela falou sobre a expectativa para os dias de folia.

- Estou animada, já fui em ensaio de rua, desfilamos em Caxias e terça vou de novo na quadra. Sei o samba, e alegria eu tenho. Claro que dá um frio na barriga antes de atravessar aquela avenida. É uma competição. Pra mim não existe a rainha de bateria, sou eu e a bateria, não tenho separação deles.

Paolla também citou os outros trabalhos que fará durante o Carnaval, mas garantiu que nessa época do ano até isso se transforma em diversão.

- Eu vou em bloco, vou na avenida, vou em camarote... Eu vou no Bloco da Favorita e no Cordão do Bola Preto. Tenho que estar preparada, mas Carnaval não é trabalho, é prazer.

Paolla foi um dos grandes destaques do Baile da Vogue, com um look nem um pouco modesto.