Em evento, príncipe Harry diz que faz terapia há três anos por conta da perda da mãe, princesa Diana

08/02/2020 | 15:11



Príncipe Harry e Meghan Markle chocaram o mundo no início de 2020 ao anunciarem o afastamento da família real e de seus deveres como membros da realeza. Apesar de não terem falado muito sobre o assunto e se manterem distantes dos olhos do público, o casal participou do evento JP Morgan com alguns investidores em Miami, nos Estados Unidos, e o Duque de Sussex aproveitou o momento para esclarecer o motivo pelo qual decidir abrir mão de seu título real.

De acordo com o jornal Page Six, uma fonte revelou que Harry falou sobre o motivo de ter se afastado da família real:

- Apesar de estar sendo difícil para ele e para Meghan, ele não se arrepende da decisão de se afastar [do cargo] de membro sênior [da família real], porque quer proteger sua família. Ele não quer que Meghan e o filho, Archie, enfrentem o que ele enfrentou quando criança.

Essa, inclusive, não foi a única referência feita por Harry à perda da mãe, princesa Diana, que morreu em 1997 após um acidente de carro. O duque revelou que tem feito terapia há um tempo para lidar com a situação.

- Harry falou sobre saúde mental e sobre como ele está fazendo terapia nos últimos três anos para tentar superar o trauma da perda da mãe.

Muitos internautas e veículos de comunicação elogiaram a atitude de Harry, devido ao forte estigma que existe ainda hoje em relação à procura por auxílio psicológico. Legal, né?