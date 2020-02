Viviane Araújo já mostrou insatisfação com o Salgueiro

08/02/2020 | 15:11



Faltando poucas semanas para o Carnaval, as escolas de Samba do Rio de Janeiro estão na maior correria para dar conta de entrar na Sapucaí com tudo pronto, mas claro, nem tudo são flores.

De acordo com o jornal Extra, uma das escolas mais famosas e tradicionais do Rio - o Salgueiro, está fazendo corte em tudo o que é lado para conter gastos e não atravessar o samba. E com isso, os ânimos na escola não estão tão tranquilos assim.

Viviane Araújo que é a rainha de bateria já até mostrou insatisfação e uma fonte comentou que:

Ela só não desiste do posto porque ama muito a escola!

Eita!!

Para quem não sabe, Iza vai estar presente no carnaval do Rio de Janeiro e sairá à frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense, mas anda preocupando a todos.

De acordo com o Extra, a cantora nem pisou ainda na Sapucaí para fazer um ensaio completo com a escola.

Mas não é só de polêmica que se vive um Carnaval. Aline Riscado, suposto affair do Gabigol, tem motivos de sobra para dançar e pular muito na Sapucaí tudo porque, além de ser estreante, a morena conquistou de vez a comunidade do bairro de Noel.

E não vai pensando que ela não foi criticada antes de ser queridinha, viu! Aline foi duramente criticada por todos, mas a musa deu um chega pra lá em tudo se tornou super acessível.