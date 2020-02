Lucas vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro para Pyong e Daniel no BBB20

08/02/2020 | 14:10



Em meio a muita polêmica e desentendimento, aconteceu neste sábado, dia 8, a Prova do Anjo no BBB20. A dinâmica foi a seguinte: um a um, os participantes deveriam ir até o Confessionário, onde encontraram uma espécie de urna com vários espaços, um para cada brother - menos Gabi, Ivy e Daniel, que já estão imunes. Eles deveriam, então, colocar uma bolinha verde no espaço da pessoa que gostam, um vermelho para a que não gostam e um branco para quem são indiferentes.

O vencedor seria quem ganhasse mais bolinhas, independente da cor. Com oito votos, Lucas venceu a prova e se tornou o novo anjo. Ele recebeu duas bolas verdes (de Felipe e Hadson), 5 vermelhas (de Daniel, Gizelly, Ivy, Marcela e Victor Hugo) e uma branca (de Bianca). Nessa semana, o poder do anjo é autoimune, portanto o fisioterapeuta não poderá ser votado para o Paredão.

O primeiro decreto do Anjo foi decidir para quem irá o Castigo do Monstro, que dessa vez homenageia o ex-BBB Daniel, que participou da 11ª edição do reality. Um dos castigados interpretaria um coqueiro e o outro o rapaz, e seria responsável por fazer danças inusitadas ao redor da planta.

Os escolhidos por Lucas foram Daniel e Pyong, e cada um perdeu 300 estalecas.

Festa

Antes da formação de paredão de domingo, neste sábado, dia 8, os brothers irão relaxar com a tradicional festa do BBB, e dessa vez com uma participação especial. O DJ Alok participará do evento e aproveitará a oportunidade para lançar a sua aposta para o Carnaval, o hit The Book Is On The Table. Ele falou sobre a importância da 20ª edição do reality, que está tratando de temas bem presentes nas redes sociais:

- Eu acompanho o BBB desde a primeira edição e é muito interessante ver como o programa se reinventa colocando em discussão assuntos tão relevantes pra nossa sociedade atual. E essa edição pra mim está sendo a mais forte de todas exatamente por conectar a televisão com as mídias digitais e todo esse contexto de responsabilidade social.