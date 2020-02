Princesa britânica Beatrice se casará no Palácio de São Tiago em maio

08/02/2020 | 13:53



A princesa britânica Beatrice, filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah, duquesa de York, se casará com seu noivo, Edoardo Mapelli Mozzi, no Palácio de São Tiago de Londres em 29 de maio, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, 7.

A cerimônia será um evento muito mais íntimo do que as bodas de sua irmã caçula, Eugenie, que se casou com o negociante de vinho Jack Brooksbank com toda a pompa e circunstância no Castelo de Windsor em 2018.

Desde então, o pai de ambas, Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth, foi implicado em um escândalo sexual devido ao seu relacionamento com o ex-financista norte-americano caído em desgraça Jeffrey Epstein, o que levou ao seu desligamento dos compromissos reais no ano passado.

"Sua Majestade, a rainha, concedeu gentilmente sua permissão para a cerimônia ocorrer na Capela Real do Palácio de São Tiago", disse o Palácio de Buckingham.

"A cerimônia será seguida de uma recepção particular, oferecida pela rainha, nos jardins do Palácio de Buckingham".

Beatrice, de 31 anos e nona na linha sucessória ao trono, é bisneta da monarca e prima dos príncipes William e Harry. Ela se tornou noiva do empreendedor imobiliário Mozzi, de 37 anos, na Itália em setembro.

Embora seja princesa, ela não cumpre nenhum compromisso real, mas trabalha para a empresa de dados e software Afiniti, que tem sede em Washington, e divide o tempo entre Londres e Nova York.