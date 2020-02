Robert Pattinson é eleito o homem mais bonito do mundo, de acordo com a ciência

08/02/2020 | 13:11



Quem acompanhou a saga Crepúsculo bem do comecinho provavelmente vai concordar com a frase a seguir: Robert Pattison foi eleito o homem mais bonito do mundo. Pois é! Segundo informações da The Daily Mail, essa afirmação veio do Dr. Julian De Silva, um cirurgião que se baseou na ciência.

De acordo com o jornal, o médico usou o Golden Ratio of Beauty Phi - Proporção áurea de Phi de beleza, em tradução livre -, que mede níveis de perfeição física baseados na ideia de beleza da Grécia antiga. Para se conseguir essa proporção é levada em consideração as medidas da face. Em um rosto perfeito, o comprimento de uma orelha é igual ao comprimento do nariz, e a largura de um olho é igual à distância entre os olhos. Robert Pattinson conseguiu 92,15% na proporção áurea de Phi de beleza:

- Robert Pattinson foi o vencedor claro quando todos os elementos do rosto foram medidos para a perfeição física. Essas novas técnicas de mapeamento por computador nos permitem resolver alguns dos mistérios do que torna alguém bonito fisicamente e a tecnologia é útil no planejamento de cirurgias de pacientes, explicou o médico.

Seus olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e o formato do rosto foram medidos e comparados com outros homens famosos. O atual Batman do cinema é o que chegou mais perto da perfeição, mas seguindo o ator, temos Henry Cavill, com 91.64%, Bradley Cooper, com 91.08%, Brad Pitt, com 90.51% e George Clooney, com 89.91%.

Nada mal, hein?