William Bonner vira garçom e atende mesas em seu restaurante preferido

08/02/2020 | 13:11



William Bonner deu um show de humildade durante visita a um restaurante! De acordo com o programa Fofocalizando, recentemente o jornalista foi ao seu restaurante preferido em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, mas se deparou com o local lotado e uma grande fila de espera. Isso teria acontecido pela falta de um funcionário, que por motivos pessoais, não foi trabalhar naquele dia.

Bonner, então, teria arregaçado as mangas e se unido à equipe do restaurante! Ele teria ajudado os outros funcionários a atender os clientes, fechar contas das mesas e até mesmo limpar o local. A atitude do âncora do Jornal Nacional inspirou até mesmo os outros clientes, que também fizeram o mesmo. Segundo informações do programa, a lotação do restaurante teria diminuído rapidamente, e Bonner pôde desfrutar de sua refeição.

Ao pedir a conta, o marido de Natasha Dantas teria, ainda, pedido o telefone do funcionário que faltou, depois de saber que ele havia acabado de perder o filho, de quatro anos de idade. Uma bela atitude, né?