Avó diz perdoar neta acusada de matar família em São Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 12:27



Apesar da tristeza, Vera Lúcia Chagas Conceição, 57 anos, mãe de Flaviana Gonçalves, 40 – morta no último dia 28 de janeiro com o marido Romuyuki, 43, e o filho caçula, Juan Victor, 15 – disse perdoar sua neta Ana Flávia Gonçalves, 24, acusada de ser uma das mentoras do assassinato da família. Os corpos foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo.

Durante entrevista coletiva, na manhã de ontem, Vera afirmou que o perdão sobre a atitude da neta é para que a alma dos três assassinados “fique em paz”. “Eu perdoei, mas não significa que aceitei, e nem quero convivência com a minha neta”, afirmou a avó.

Vera disse ainda que não tem dúvidas de que a motivação do crime foi “por ganância”. A avó de Ana Flávia garantiu que a neta mudou de comportamento desde que começou a se relacionar com Carina, 31, apontada como principal mandante do crime – ambas estão presas desde o dia 29, após as duas apresentarem contradições em seus interrogatórios.

“A Ana Flávia era família e se dava muito bem com os pais e o irmão. Foi depois que minha neta largou sua ex-esposa para viver com a Carina que se afastou” lamentou Vera.

INVESTIGAÇÃO

Outros dois homens estão presos por suspeita de envolvimento no assassinato. Primo de Carina, Juliano de Oliveira Ramos, 22, confessou a participação no crime, entregando também o comparsa Guilherme Ramos da Silva. O irmão de Ramos, Jonathan Fagundes Ramos, segue foragido.

Na sexta-feira a Justiça soltou Michael Robert dos Santos Anjos, preso desde terça-feira, após concluir que ele não está envolvido no crime. O homem foi acusado após Juliano mentir sobre sua participação para proteger o irmão.