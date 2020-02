Ludmilla e Brunna Gonçalves dão beijão durante show no Baile da Vogue

08/02/2020 | 12:11



Ludmilla marcou presença no Baile da Vogue que aconteceu na última sexta-feira, dia 7, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro! Primeiro, a cantora usou um look para chegar ao evento. A roupa, da Paradise, foi feita sob medida para ela. Depois, na hora de subir ao palco, a funkeira usou outro visual: um macacão inspirado no elemento fogo assinado por Fernando Cozende, segundo informações da revista Vogue.

Aliás, durante o show, Lud e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, protagonizaram um beijão e tanto! No meio de uma música, a cantora puxou a amada e ambas acabaram protagonizando a cena fofa, que arrancou aplausos e gritos dos convidados.

Lembrando que ambas assumiram o relacionamento em 2019 e, em novembro, Lud fez uma festa surpresa para pedir a amada em casamento. Após ela aceitar, a cerimônia aconteceu ali mesmo!