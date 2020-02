Cleo conta que empatia sempre chama sua atenção durante a paquera, mas revela: - Já me enganei tanto

08/02/2020 | 12:11



Cleo foi uma das famosas que arrasaram durante o Baile da Vogue, que aconteceu na última sexta-feira, dia 7, no luxuoso hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro. A atriz apostou em um look todo preto e verde cheio de transparência da estilista Letícia Manzan, e chamou muita atenção durante a festa de gala, que esse ano tinha como tema Jardim das Delícias - Uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janeiro.

Em bate-papo com o ESTRELANDO, a atriz contou que passará o Carnaval em família e assistirá ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quando o assunto foi romance, Cleo revelou o que costuma chamar sua atenção durante a paquera, e aproveitou o momento para fazer um desabafo:

- Antes, tinha a ver com o olhar, mas já me enganei tanto que agora nem sei o que me chama atenção à primeira vista. Acho que para uma pessoa conquistar a outra tem que ter empatia.

E aí, concorda?