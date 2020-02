Patrícia Poeta fala sobre Ana Maria Braga: - Estamos em uma corrente de força e fé

08/02/2020 | 12:11



Na noite da última sexta-feira, dia 7, aconteceu o tradicional Baile da Vogue, no Rio de Janeiro! Uma das convidadas foi Patrícia Poeta que, antes de curtir a festa no Copacabana Palace, conversou com o ESTRELANDO. A apresentadora atualmente, está substituindo Ana Maria Braga, que está de férias do Mais Você, em meio à revelação de um novo câncer mais agressivo.

Sobre a amiga, Patrícia disse o seguinte:

- A gente manda presente e sempre tenta homenagear ela de alguma maneira. Estamos em uma corrente de força e fé. Mesmo de férias, ela grava receitas inédita direto de casa. Sempre nos falamos.

Além disso, ela mostrou o visual e explicou que o look demorou três meses para ser costurado:

- Eu também ajudei na criação dessa ideia, queria um bordado que ficasse parecendo tatuagem na minha pele.

Por fim, ainda falou sobre uma tentação e tanto que a faz sair da dieta de vez em quando:

- Olha, eu como muito e tenho uma tentação que é bolo. Lógico que não como todo dia, mas amo bolo. O que faço é caprichar nos exercícios, mas confesso que nem todo dia tenho tempo. Afinal acordo 4h30 para gravar e ainda tenho o É de Casa, no sábado.