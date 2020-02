Mídia vê críticas a Sanders e Buttigieg como foco de debate democrata

08/02/2020 | 11:52



Críticas de adversários a Bernie Sanders e Pete Buttigieg deram o tom do debate entre os pré-candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos na noite de ontem, na avaliação de imprensa americana. Sanders é o favorito para vencer as prévias da legenda no New Hampshire, na próxima terça-feira, enquanto Buttigieg liderou a disputa em Iowa, que ocorreu nesta semana, após uma apuração conturbada que pode ser revista nos próximos dias.

De acordo com o Wall Street Journal, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden fez questão de enfatizar que Sanders se declara como socialista. Para a Dow Jones Newswires, Buttigieg foi forçado a defender seu nível de experiência por ser o pré-candidato mais novo da disputa.

"Buttigieg procurou se distinguir como a principal alternativa a Sanders para os eleitores que procuram um democrata mais moderado, dizendo que havia um risco de o outro candidato dividir as pessoas", completa a Dow Jones.

As prévias democratas serão realizadas em todos os estados americanos ao longo dos próximos meses e definirão o candidato que enfrentará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de novembro.