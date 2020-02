No BBB20 Rafa Kalimann detona Bianca Andrade: - Não tem nada que eu admiro

08/02/2020 | 11:10



A noite da última sexta-feira, dia 7, rendeu discussões entre os participantes do BBB20. Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Mari Gonzalez resolveram conversar com Bianca Andrade, a Boca Rosa, ainda sobre o fato de a empresária não ter ficado do lado das meninas após a revelação de um plano de sedução por parte de alguns dos homens. Primeiro, Bianca se defendeu:

- Entendo que a verdade de vocês é diferente da minha. Só que precisa ter a empatia deles também de entender que o Hadson fez uma brincadeira de mau gosto, que foi assumida, envolvendo o nosso nome, e elas estão chateadas porque não estão falando com a gente. Então vou chegar uma por uma e tentar esclarecer da melhor forma possível, tentar reconhecer e melhorar.

Porém, Rafa tenta argumentar, falando que não foi isso o que os brothers fizeram:

- Eles foram para a brincadeira, de sair do quarto tirando onda... Então, eles não estavam se importando se estávamos chateadas com eles.

Bianca ainda continuou:

- Eu não quero ficar defendendo, não estou aqui para isso. Na verdade, sou o tipo de pessoa que, quando acontece comigo, tento ajudar ao máximo e não mudo o comportamento com essa pessoa. Essa cultura e esse comportamento que você tem, acho muito válido em relação a respeito com você mesmo. Só que eu não tenho isso na minha vida. Por exemplo, a pessoa errou, se explicou, a gente se acertou... Eu não deleto aquela pessoa da minha vida por isso.

Bianca ainda conta que muitos dos seus amigos já erraram com ela, de falar mal, e que eles puderem se acertar após conversa.

Manu ainda diz:

- Mas lembra de uma coisa: essas pessoas você só conhece há duas semanas. Pode ser que seja um plano deles com você, que eles nunca tivessem a intenção de ficar amiguinho.

Depois, Bianca disse que se sentiu sozinha e que sente saudades de estar ao lado de pessoas as quais não precisa ficar se explicando, se provando:

- Não gosto de ficar falando minhas qualidades, ficar tendo que me explicar. Por exemplo, várias conversas que eu tive com a Rafaela eu não gosto, porque eu sinto que ela fica duvidando de mim. E eu não gosto de sentir esse tipo de coisa.

Bianca aponta que Rafa duvidou dela naquela conversa e a sister dispara:

- Eu duvidei mesmo.

Depois, apenas Manu e Rafa continuaram repercutindo a conversa com Bianca. Rafa, então, deu detalhes da conversa particular que teve com a empresária:

- É muito diferente mesmo, as duas pessoas, eu e ela. E olha, eu agradeço por ser diferente dela. De verdade mesmo, agradeço por não ter algo... Porque não tem nada que eu admiro. E eu gosto de parecer com pessoas que eu admiro. Pode parecer egoísmo meu e até radicalismo, mas eu não consigo lidar.

Manu, que escuta tudo, fala que Rafa está em seu direito e em sua verdade:

- Eu não imagino o que é passar por um conflito desse tamanho aqui dentro, sabe? Você passou por isso sozinha, disse a cantora.