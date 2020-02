Elenco da região está pronto para ficar nu em musical

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



09/02/2020 | 00:50



Nudez ainda é tabu? Desde o começo dos tempos, a arte tenta desmistificar o tema. Está para estrear em São Paulo um dos musicais off-Broadway (de 1999) que leva para o palco homens nus. É a nova montagem de Naked Boys Singing, que chega ao Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo, em março. E quer saber mais? Quatro nomes do elenco são do Grande ABC: os atores Leandro Naiss, João Espanholeto, Silvano Vieira e o coreógrafo Alex Martins.

O musical é composto por 15 cenas independentes apresentadas com canções que exploram diversos assuntos relacionados à cultura gay, amadurecimento, relacionamentos e até mesmo à circuncisão. A ideia é abusar do humor para tratar temas banais e importantes da nudez e do universo masculino. “No começo achei que ficar pelado seria um problema, mas foi bem mais simples do que imaginava”, conta Espanholeto, de São Caetano.

Leandro Naiss, que morou desde criança no Riacho Grande, também se envergonhou ao ficar nu no teste, mas assim que os ensaios foram acontecendo, se acostumou. “O musical não tem conotação sexual, é comédia, é mais do que homens pelados. Então se tornou natural. É sensação de liberdade. Confesso que não sei como será quando as pessoas que conheço forem me assistir.” Assim como os colegas, Silvano Vieira, de São Bernardo, está ansioso pela estreia. “ É enorme desafio porque estaremos nos apoiando só na nossa arte, ainda mais pelo momento político complicado pelo qual estamos passando. É realmente algo forte.”

O chef Thiago Cruz é quem assina os pratos do Travessa 03, restaurante delivery de Santo André, na Travessa Portugal; o bife à parmegiana é a estrela da casa; com aplicativo próprio para pedidos, o estabelecimento foi criado há quase 4 anos e tem Ricardo Fontanesi como um dos sócios

A Rennova, do segmento de preenchedores para harmonização facial, promoveu festa para 600 convidados em São Paulo; na foto Tatiana e Leonardo Rezende, CEO Innovapharma

A Cervejaria Madalena vai realizar a tradicional festa de St. Patrick’s no Clube Atlético Aramaçan, dia 20 de março; a trilha sonora vai ficar por conta de oito bandas cover de rock de diversos estilos

TEM MAIS...

Bloco tradicional

O chef Melchior Neto convida para o 8º Bloco Folia na Vila, que vai acontecer dia 16, das 12h às 18h, no Botequim Carioca, em Santo André. O abadá custa R$ 50. Crianças de até 10 anos – e pets – entram de graça. São apenas 200 entradas para curtir o Carnaval na esquina entre as ruas Santo André e Coronel Ortiz.

Encontro sobre autismo

Foi realizado ontem, na Câmara Legislativa Municipal de São Bernardo, o primeiro encontro da AAAPF (Associação dos Amigos Autistas Pais e Filhos). Muito importante ter novas associações para conseguir ajuda e, principalmente, oferecer ajuda a quem não tem acesso nem à informação. Palmas aos criadores.

Causa pet

Matéria em tramitação na Câmara Municipal de São Caetano quer dar descontos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) aos contribuintes que adotarem animais abandonados, abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses municipal). O objetivo é incentivar o aumento da busca por uma adoção responsável.