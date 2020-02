Justiça solta homem preso injustamente pelo assassinato de família em S.Bernardo

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020



A Justiça de São Bernardo soltou ontem Michael Robert dos Santos Anjos, que estava preso desde terça-feira, após concluir que ele não está envolvido no assassinato de Romuyuki e Flaviana Gonçalves, 43 e 40 anos, respectivamente, e Juan Victor, 15, encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família, na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, no dia 28 de janeiro.

Casado e pai de dois filhos, Anjos foi detido após Juliano de Oliveira Ramos Júnior, 22, que confessou participação no crime e segue preso, acusá-lo em depoimento. “Não conheço os suspeitos”, garantiu. Ele relatou também que prestou apenas um depoimento durante o período em que esteve à disposição da polícia e explicou que no dia do crime estava em Avaiandava, no Interior de São Paulo, onde mora com a família.

O pedido de soltura foi feito pela própria Polícia Civil, após Júnior admitir que mentiu para proteger o irmão, Jonathan Fagundes Ramos, que teria participado da ação. Ele teve a prisão temporária decretada quinta-feira e segue foragido.

Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de envolvimento no assassinato: além de Júnior, Guilherme Ramos da Silva, Ana Flávia Gonçalves, filha de Romuyuki e Flaviana Gonçalves e irmã de Juan Victor, e Carina Ramos, namorada de Ana Flávia.

A prisão temporária de Carina e Ana Flávia foi decretada no dia 29 de janeiro, após as duas apresentarem contradições em seus interrogatórios. Em princípio, alegaram que a família tinha dívida de R$ 200 mil com agiota e que o pagamento desse valor foi o motivo para que a família tivesse saído de casa na madrugada.

Segundo a polícia, o grupo planejou o assalto à casa da família Gonçalves, no Jardim Ciprestes, em Santo André, no dia 25 de janeiro, dois dias antes da ação. No terceiro depoimento prestado à Polícia Civil, na quarta-feira, Ana Flávia e Carina confessaram ter planejado o roubo, mas negaram participação nos assassinatos.

As duas suspeitas afirmam que a situação durante o assalto saiu do controle após uma discussão entre o grupo, quando um dos criminosos chamou as duas pelo nome na frente de Romuyuki e Flaviana. Eles pretendiam roubar cerca de R$ 80 mil que estariam no cofre da residência, mas o dinheiro não foi encontrado.

Já na versão de Júnior, Carina foi a mentora intelectual da ação e responsável pelas mortes. Laudo pericial inicial apontou que os três sofreram traumatismo crânio-encefálico antes de serem queimados.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina mostram um Fiat Palio preto e homem comprando combustível. Segundo as investigações, o motorista seria Ramos e o produto teria sido usado para incendiar o veículo e as vítimas. Além disso, o suspeito também teria ajudado os outros quatro integrantes do grupo na fuga.

Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, Ronaldo Tossunian, delegado seccional de São Bernardo, afirmou que o caso está praticamente resolvido. A polícia aguarda resultado de perícia realizada na residência e veículo dos Gonçalves, bem como no carro de Ana Flávia para concluir as investigações.