Piscinão do Paço não evita enchente em São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 00:01



A região central de São Bernardo ficou totalmente alagada após 30 minutos de forte temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem – entre 15h40 e 16h10. A enchente foi registrada seis meses após a entrega do Piscinão do Paço Municipal, em agosto do ano passado, considerada a maior obra de drenagem urbana do País, e que prometia finalizar os problemas na região central do município. As ruas Marechal Deodoro e Jurubatuba foram as mais afetadas pela chuva.

No trecho entre os números 807 e 722 da Marechal Deodoro, comerciantes e munícipes acreditam que um bueiro entupido prejudicou o escoamento da água. Proprietário de loja de móveis instalada no local em setembro do ano passado, Ahmad Mohamed, 36 anos, garante que não permanecerá no ponto. “Não sei o motivo da entrega do piscinão, se não auxilia as outras regiões (além do Paço Municipal). Aqui (Marechal Deodoro) não tem vazão de água. Nem choveu muito e a água invadiu as lojas”, lamenta o comerciante.

Mohamed destaca que entre os produtos perdidos estão colchões, sofás, guarda-roupas e estantes, prejuízo de cerca de R$ 40 mil, segundo ele. “O que conseguirmos vender, vai ser pela metade do preço. É um absurdo”, considera.

A frentista Daiana dos Santos, 31, estava na Rua Marechal Deodoro no momento da chuva e abandonou o carro assim que percebeu a água subindo. “Fiquei abrigada em uma loja com minhas filhas. A água subiu até a roda do carro e tive de esperar pelo guincho para conseguir ir embora”, diz.

Em uma das travessas da Rua Marechal Deodoro, na Rua Djalma Dutra, a funcionária de uma loja de cosméticos Judite Coutinho, 46, revelou que os alagamentos são esperados pelos trabalhadores do Centro de São Bernardo a cada chuva. “Infelizmente, quando chove, já esperamos o pior. São quatro anos trabalhando aqui e sempre é a mesma coisa”, conta.

O estudante de contabilidade Laércio Pereira, 19, voltava para casa quando precisou se abrigar em uma loja de itens para celular na Rua Jurubatuba. “Além do caos para os pedestres e motoristas, a enchente espalha os lixos. É lamentável”, critica.

Este é o primeiro alagamento que a região central registra desde a inauguração do Piscinão do Paço. Segundo a administração, ele tem capacidade para captar 220 milhões de litros de água e inclui túnel subterrâneo de aproximadamente 1 quilômetro de extensão, que liga a galeria na Alameda Glória até o Paço. A obra recebeu investimento de R$ 353 milhões, sendo R$ 204 milhões fornecidos pelo governo federal e R$ 148 milhões, pelo município, em parceria com a CAF (Corporação Andina de Fomento).

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), as regiões mais afetadas da cidade foram o Centro, com 39 milímetros de água, o bairro Demarchi, onde choveu 47 milímetros, e o Jardim Silvina, com 40 milímetros. “Pontos de alagamentos foram registrados, mas já estão normalizados. Não foi registrada nenhuma ocorrência”, complementou a Prefeitura, em nota.

Prefeitura garante que reservatório funcionou perfeitamente

A Prefeitura de São Bernardo considerou que “o novo sistema hidráulico do Piscinão do Paço funcionou perfeitamente” na tarde de ontem. O prefeito Orlando Morando (PSDB) usou seu perfil no Facebook para dizer que foi “mais um dia de forte chuva sem graves problemas”.

“Se não fossem feitas todas as obras de combate às enchentes, isso aqui (Paço Municipal) estaria completamente alagado. Tivemos alguns pontos pequenos de alagamento. O sistema de drenagem funcionou e a água foi embora”, observou Morando. O Paço ressaltou ainda que o escoamento da água se deu em menos de dez minutos, o que demonstra “o bom resultado do sistema de drenagem entregue pela Prefeitura”.

A administração considerou ainda que “não foram registradas enchentes na cidade, apenas acúmulos de água em pontos específicos, causados pela forte precipitação de quase 50 milímetros em apenas 30 minutos”.