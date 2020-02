Os custos da morte

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020



A Prefeitura de Mauá pretende privatizar os dois cemitérios que hoje pertencem à municipalidade, o Santa Lídia e o da Saudade. A intenção é tirar dos ombros da cidade o peso financeiro gerado com a manutenção das necrópoles, utilizando a verba para outras finalidades.

Quem vencer a licitação terá como principais obrigações prestar serviços de qualidade, cuidar da zeladoria dos locais, construir um novo velório, ter funcionários para atendimento administrativo e de sepultamento, possuir veículos para translado de corpos dentro do município e dos cemitérios.

O poder público não especificou quanto pretende economizar com a passagem do serviço para a iniciativa privada. Mas tem certeza que os concessionários irão administrar com eficiência os serviços funerários, além de vender caixões, flores e novos jazigos perpétuos.

Em visita aos dois campos-santos, a equipe de reportagem deste Diário verificou a situação de precariedade de ambos. Principalmente na conservação de túmulos, com mato alto, lixo acumulado e uma série de outros problemas, que se convertem em claro desrespeito à memória daqueles que lá estão enterrados e também às suas famílias.

Dessa forma, conclui-se que o repasse dos espaços para empresas privadas se converterá em ganho para a cidade e também para os usuários. Entretanto, para que essa equação tenha um resultado positivo, é preciso que as regras sejam muito claras e que ocorra controle por parte do Poder Executivo, que tem por dever cuidar do bem-estar de seus munícipes.

É claro que quem vier a administrar os cemitérios o fará em busca de lucro. Assim, cabe às autoridades fiscalizar para que não ocorram abusos. No projeto enviado à Câmara está especificada a obrigatoriedade de preços tabelados, com quatro padrões de serviços: social, popular, padrão e luxo.

É preciso cuidar para que a dignidade das pessoas seja mantida. Até mesmo na hora da morte.