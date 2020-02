Os versos da menina...

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 02:15



Costumo observar as ruas e. mais uma vez, me deparei com poesia colada em poste em Santo André. Alguém que queria transmitir sensações. Para minha surpresa a autora da poesia ao lado, intitulada Pseudônimo, tem só 16 anos. É a Mariana Marin, que começou a escrever e publicar os textos na internet há quatro anos (veja em @haimarins). “Todo mundo passa, mas ninguém lê algo nas ruas que realmente possa mudar a vida, que faça algum tipo de conexão. Pensei nisso, que espalhar minha poderia ajudar alguém, acalmar, mudar a pessoa de algum jeito significativo. Arte serve para isso”, conta Mariana, que sonha em viver de poesia um dia. “Durante o caminho pretendo mudar a vida das pessoas, nem que seja de forma sutil.” Já conseguiu!

O programa ‘Diálogo Diário’, do DGABC TV, recebeu o infectologista Alexandre Piva, pesquisador da Universidade Cidade de São Paulo, para esclarecer dúvidas sobre o coronavírus; ele também reforçou a importância dos cuidados com as doenças que estão mais próximas dos brasileiros, como dengue e os outros tipos de gripe: ‘Independentemente do vírus, higienização e vacinação são essenciais’

Divulgando o recém- lançado ‘Janelas Imprevisíveis’, primeiro álbum de estúdio, a cantora e pianista Flavia K, de São Bernardo, se apresenta dia 20 no Jazz Mariana, em São Paulo

Na Semana...

Algumas escolas da região, como o Enigma e o Objetivo Baby, de Santo André, estão programando bloquinhos ou bailes de máscaras com os alunos para os próximos dias.

Amanhã tem a inauguração do novo brinquedo do parque aquático Magic City, em Suzano. O percurso do tobogã tem 155 metros, altura de 18 metros e descida na boia que chega a 60 km//h. Para quem não sabe, o dono do parque é de São Bernardo: Paulo Kenzo.

Na sexta-feira, todo mundo está aguardando pela Banda Eva, que vai agitar o CarnaBaby do restaurante Baby Beef, de Santo André. Você sabia que o grupo musical começou em 1977, em Salvador, como um grêmio estudantil? Hoje tem como voz principal o cantor Felipe Pezzoni.