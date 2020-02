Vamos ajudar a Marina?

Marcela Ibelli

ELA é doença que afeta o sistema nervoso de formas degenerativa e progressiva e pode acarretar paralisia motora irreversível. Marina, 1 ano e 5 meses, é portadora. A família está em campanha para arrecadar dinheiro e, assim, fazer tratamento nos Estados Unidos. Marina precisa tomar dose única de remédio que custa cerca de R$ 9 milhões (US$ 2,125 milhões) antes de completar 2 anos. Faltam cinco meses! Hoje, a partir das 12h, acontece hamburgada no Estúdio Giraldi Tattoo & Barbearia (Avenida Goiás, 2.542), em São Caetano. O dinheiro arrecadado no evento vai para a causa. Saiba tudo sobre a história da garotinha no site oficial www.cureamarina.com.

Empresário Shodi Namura e a influencer Lilian Paiva na inauguração da ótica Zeiss Vision Center, em São Caetano

Amanhã, às 11h, tem a 20ª edição do Bazar VilaMundo ABC, no Instituto Acqua, em Santo André, com roda de capoeira

Inscrições para o 49° Concurso Internacional de Redação de Cartas começam segunda-feira; realizado anualmente pelos Correios, o concurso é para quem tem até 15 anos

TEM MAIS...

Muito sério – 1

Há alguns dias acusações contra o youtuber de São Caetano Muca Muriçoca – Murilo Cervi, 39 anos – estão movimentando as redes. Ele é acusado de envolvimento com assédio e até casos de pedofilia. O grupo hacker Sheol 666 publicou um dossiê, que conta com tópicos que mostram capturas de tela com relatos das vítimas. ‘Exposed’ semelhante sobre o mesmo youtuber já havia sido feito

há alguns anos e a história voltou com força agora.

Muito sério – 2

A denúncia diz que Murilo Cervi aproveita da fama para atrair as garotas, especialmente nos eventos em que trabalha. Como forma de defesa, postou no Twitter dizendo que já moveu processo por calúnia e difamação e que conseguiu a quebra de sigilo dos perfis e ‘agora vai para as esferas civil e criminal’. O processo referido realmente está no Ministério Público. Murilo foi contactado na quarta-feira pela coluna, mas não havia respondido até o fechamento desta edição.

Muito sério – 3

Senhores pais e responsáveis. Verdadeiras ou não, as denúncias de assédio contra o youtuber são muito graves e servem de alerta gigante: saibam o que seus filhos estão fazendo, não deixe que eles saiam com pessoas que não conheçam, e, por favor, parem ou não permitam que eles endeusem youtubers e influenciadores como se não fossem cidadãos com responsabilidades. Observem de perto o

que estão assistindo.