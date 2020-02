Descansado, Tigre espera mostrar evolução em Osasco

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 23:35



Após uma semana cheia de treinos, o São Bernardo FC volta a campo hoje para desafiar o Audax, às 15h, no Estádio José Liberatti, pela quinta rodada da Série A-2. Mesmo com desfalques, o técnico Marcelo Veiga espera que o time mostre a evolução do trabalho.

“Preocupação era recuperar o pessoal que vinha em maratona de jogos e viagens. A expectativa é que a gente consiga melhorar”, comentou. “Será jogo difícil, mas estamos preparados”, garantiu ele, que não terá o goleiro Moisés, o zagueiro Guilherme Mattis e o atacante Douglas Santos.