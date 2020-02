Contra Ferroviária, Netuno vai atrás da primeira vitória

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 23:35



Cada jogo do Água Santa será uma decisão na luta para fugir do rebaixamento. Conquistar pontos em casa é fundamental para evitar a degola. Com esse objetivo, o time, que ainda não venceu no Paulistão, recebe a Ferroviária, hoje, às 15h, no Inamar, em Diadema.

Pintado não deu muitas pistas da escalação. Recém-chegado, ele teve a semana inteira para trabalhar e pode apresentar mudanças na escalação.

Quem deve seguir no time é o volante João Vitor, 31 anos, que espera reação rápida do Netuno. “Não começamos bem, mas acredito no potencial do time e vamos dar a volta por cima”, garantiu.