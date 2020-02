Honda reencontra origem brasileira

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 23:35



Nem Pedro e Michael no Flamengo, tampouco Luan no Corinthians. A principal contratação do futebol brasileiro para a temporada 2020 foi do Botafogo: Keisuke Honda, 33 anos, um dos maiores jogadores da história do futebol japonês. Com passagens por clubes como Milan e CSKA-RUS, é presença garantida nas convocações para a seleção nacional desde 2008, camisa com a qual fez 97 partidas e 42 gols. Mas poucos sabem que, até alcançar tanto sucesso, o meia/ponta teve referências brasileiras em sua formação, quando o técnico Fahel Júnior, ex-São Caetano e Santo André, trabalhou com o nipônico por quatro temporadas no colégio Seyrio Gakuin. Isso não bastasse, o treinador ainda o levou para o Nagoya Grampus (à época comandado pelo compatriota Nelsinho Baptista), onde se profissionalizou. Seu último clube, antes de assinar com o Fogão, foi o Vitesse, da Holanda.

Ontem, 2.000 pessoas foram ao aeroporto do Galeão recepcionar o novo ídolo Honda, que terá festa de gala para ser apresentado, hoje, no Estádio do Engenhão, com direito a shows antes da coletiva. Tal magnitude não causa surpresa em Fahel Júnior. “Conheci ele com 15 anos e trabalhei até os 18. Sempre foi muito acima da média dos outros, conversando, procurando saber de tática, sobre o treino, por que estava fazendo aquilo. O apartamento que eu morava era praticamente ao lado do alojamento deles e sempre jantávamos juntos. Frequentemente estava perto de mim, procurando orientações de táticas, técnicas, querendo saber muito do Brasil também. Sempre admirou o futebol brasileiro”, disse o treinador. “E também não fico tanto surpreso por ele vir porque o mercado brasileiro está muito bom, basta ver jogadores voltando da Europa. A idade dele já não é de garoto, rodou grandes clubes, então acho que para ele optar por essa proposta foi muito bom até como visibilidade.”

Passeando pelas memórias daquele tempo, Fahel Júnior vasculhou lembranças com o agora jogador do Botafogo. E relembrou episódio, no mínimo, curioso. “Fui um dos responsáveis a levá-lo até o Nagoya Grampus e apresentá-lo ao Nelsinho (Baptista, técnico)”, começou. “Levei ele, Honda, e mais um atleta, que por coincidência chamava Toyota, centroavante alto. O Honda vingou, o Toyota rodou mais pelos times do Japão”, recordou.

No Japão, colégios como o que Fahel e Honda trabalharam juntos servem como categorias de base para os atletas. E como orientador, Fahel Júnior deu alguns puxões de orelha no jogador. “Ele é canhoto e sempre pegava no pé dele para usar a direita. Já via nele talento promissor, mas por ter essa ‘deficiência’ de só usar a esquerda, alguns clubes não acharam que ele iria se transformar no que se transformou. Até hoje usa mais a esquerda, mas melhorou muito”, disse. “Ele tem muito talento, é jogador de intensidade, articulação, bola no pé, que dá o passe entre as linhas, inteligente, de visão de jogo. É aquele que deixa o atacante na cara do gol. E bate muito bem na bola, é exímio batedor de falta. É também descontraído, descolado, brincalhão. Tem jeitão de brasileiro.”

Depois daquelas quatro temporadas junta, a dupla nunca mais se reencontrou. “Mas tenho certeza que se lembra de mim”, concluiu.