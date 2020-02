EUA mandam voo com 130 brasileiros deportados do país

07/02/2020 | 22:21



O governo dos Estados Unidos deportou cerca de 130 brasileiros em novo voo fretado enviado ao Brasil nesta sexta-feira, dia 7, e que deve chegar ao País na madrugada deste sábado, 8. A aeronave partiu do Texas com destino a Minas Gerais.

Este é o terceiro voo do tipo operado pela administração Donald Trump. Conhecidos pela sigla ICE Air, do órgão de controle de imigração e aduaneiro norte-americano, os voos foram reativados com anuência do governo Jair Bolsonaro.

No ano passado, um voo com cerca de 70 brasileiros foi o primeiro. No mês passado, houve um segundo com cerca de 50 pessoas - parte delas relatou ter viajado algemada.

No último dia 29 de janeiro, o Departamento de Segurança Interna anunciou que começaria, alternativamente, a encaminhar ao México famílias de brasileiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e foram detidas, para que aguardem no país latino, em região de fronteira, o julgamento de seus recursos pela Justiça americana.

Em pronunciamento, o porta-voz do departamento, o secretário adjunto Ken Cuccinelli, sugeriu que o Brasil deve operar - e custear - voos próprios para repatriar os cidadãos de nacionalidade brasileira, além de agir mais "agressivamente" para conter a imigração, como parte das iniciativas para ser considerado um "bom parceiro".