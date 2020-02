Faturamento do atacado distribuidor cresce 1, 14% em 2019

07/02/2020 | 22:19



O faturamento do atacado distribuidor cresceu 1,14% em valor nominal no acumulado de 2019, se comparado ao mesmo mês de 2018, segundo dados da a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Em valor real (depois de ajustado em relação à inflação), o faturamento apresentou queda de 2,48%.

Para o presidente da Associação, Emerson Destro, 2019 acabou de forma "animadora" e trouxe boas perspectivas para o próximo ano. "O resultado do nosso setor deverá superar o crescimento do PIB, uma vez que a redução do desemprego deve aquecer o mercado doméstico e tendo em vista que os pequenos e médios mercados, principais clientes do setor, vêm ganhando cada vez mais a preferência do consumidor", afirma.

O mês de dezembro de 2019 registrou alta de 0,75% em valores nominais na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em valores reais, no entanto, caiu 3,41%.