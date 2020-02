PT faz 40 anos em pleito decisivo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



08/02/2020 | 00:01



O PT celebra 40 anos na segunda-feira prestes a entrar em uma eleição que será o fiel da balança sobre seu futuro. Nos dois últimos pleitos, o partido foi jogado à vala comum de siglas corruptas e a resposta foi dada nas urnas: derrotas expressivas, seja em âmbito municipal ou na esfera nacional. Em 2016, por exemplo, pela primeira vez em sua história a legenda ficou sem o comando de uma Prefeitura do Grande ABC. Dirigentes do petismo acreditam que o sentimento negativo arrefeceu e, em 2020, a curva será ascendente. Os adversários, por outro lado, avaliam que o antipetismo está arraigado no inconsciente do eleitor, fato que impedirá qualquer retomada do partido.

Afagos

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Gabriel Maranhão (Cidadania), que é prefeito de Rio Grande da Serra, foi só afagos ao prefeito de Santo André e seu antecessor na função regional, Paulo Serra (PSDB). A lista de elogios foi tão grande que Maranhão disse que morar em Santo André é melhor do que residir em Rio Grande. “Quero saudar o meu amigo, melhor prefeito que Santo André já teve, sem dúvida nenhuma, viu Paulinho? Tenho certeza que Santo André não é a quinta, não, mas a melhor cidade para se morar no País. E sem dúvida nenhuma, Paulinho, com muita sinceridade nas minhas palavras, você tem uma participação importante porque eu vejo. Vindo para cá (para sede da entidade, no Centro de Santo André), vi a cidade limpa, vi que a cidade está em boas mãos. Tenho orgulho de ser a continuação do seu mandato como presidente também.”

Filiação

Presidente do Sindicato dos Rodoviários do ABC, Francisco Mendes, o Chicão, vai se filiar oficialmente ao PTB em evento hoje, a partir das 10h, na sede da entidade – Rua Santo André, 435, Centro de Santo André. O presidente estadual do PTB, deputado Campos Machado, estará presente para abonar a ficha de inscrição e também anunciar a pré-candidatura a vereador de Serjão dos Rodoviários.

Ciclofaixas

A juíza Marta Oliveira de Sá, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, referendou a liminar concedida pelo também magistrado Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho sobre a pintura das ciclofaixas e ciclovias da cidade na cor azul. Em decisão emitida ontem, ela ressaltou itens do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que diz que “coloração azul é utilizada para inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física”.

Ação rejeitada

O diretório do PSDB de São Bernardo entrou na Justiça Eleitoral com representação contra Leandro Altrão, pré-candidato do PSB à Prefeitura na eleição deste ano, acusando-o de praticar campanha antecipada pelo fato de o socialista colocar no município outdoors desejando boas-festas. O juiz Carlos Henrique André Lisboa, entretanto, rejeitou o pedido de condenação feito pelo comando do tucanato da cidade.

Sinergia

Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, se reuniram ontem, na sede do Diário, para conversar sobre o cenário eleitoral do Grande ABC neste ano. Os três têm demonstrado sinergia política desde o início do mandato municipal, em 2017. Paulo Serra e Auricchio partem para a reeleição. Alex pode concorrer à Prefeitura de São Bernardo.