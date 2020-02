Auricchio se encontra com Doria para agradecer verba para unidade

Da Redação

Do Dgabc.com.br



08/02/2020 | 00:01



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), esteve ontem em reunião com o governador João Doria(PSDB). Segundo o chefe do Executivo são-caetanense, o encontro serviu para ele agradecer o mandatário do Palácio dos Bandeirantes pelo auxílio estadual na construção do Atende Fácil Saúde, equipamento que concentrará série de serviços da área.



“Vim agradecer pessoalmente o governador pela colaboração irrestrita que nos ofereceu a fim de viabilizar a construção do Atende Fácil Saúde”, disse Auricchio. Doria elogiou o correligionário. “Bons prefeitos recebem nosso apoio com entusiasmo”, comentou.



A construção do Atende Fácil Saúde contará com recursos provenientes da linha de crédito em apoio a investimentos municipais da agência de fomento do Estado, a Desenvolve-SP.



O Atende Fácil Saúde vai reunir centro de especialidades médicas com 16 consultórios; centro de diagnósticos de análises clínicas e por imagem (ultrassom, tomografia, ecocardiograma e ressonância magnética, entre outros); centro de atenção geriátrica, com profissionais especializados no atendimento à terceira idade; e a primeira farmácia pública 24 horas da cidade, que funcionará os sete dias da semana, ininterruptamente.