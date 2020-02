Governo formaliza aumentos salariais de servidores da Sama

Raphael Rocha



08/02/2020 | 00:01



Na iminência de entregar os serviços de abastecimento de água na cidade à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) formalizou aumentos salariais no quadro de pessoal da autarquia. O convênio com a estatal paulista garante que servidores comissionados e efetivos da Sama tenham estabilidade temporária.



Em 2017, o governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB) concedeu abono de R$ 150 para todos os servidores, comissionados ou não, da Prefeitura, da Sama, da Câmara e da Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos). O benefício foi incorporado às remunerações dos funcionários, elevando os salários brutos. No caso da Sama, porém, as faixas salariais nas tabelas de vencimentos ainda não haviam sido reenquadradas no plano de carreira.



Prestes a ser assinado, o contrato entre a Sama e a Sabesp garante que tanto servidores apadrinhados quanto de carreira sejam absorvidos pela estatal paulista e tenham estabilidade temporária. Os comissionados terão um ano e os concursados, dois. A Sama também abrirá PDV (Programa de Demissão Voluntária).



Ao Diário, a Prefeitura de Mauá garantiu que não haverá aumentos de gastos com pessoal da autarquia. “O abono foi em duas vezes, em abril e outubro (de 2017), de R$ 75 em cada um deles, tendo sido aplicado apenas em 2018. Os valores não foram incorporados automaticamente, foi sancionada lei em que foi autorizado que a Sama realizasse o reenquadramento, que está sendo feito a partir de agora. Ou seja, não há impacto orçamentário para este ano porque o valor já foi incorporado desde 2018, o que não foi feito foi o reenquadramento pelo plano de carreiras.”