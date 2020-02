Contagem regressiva para estreia de continuação de 'Para Todos Os Garotos Que Já Amei'

Da Redação



08/02/2020 | 23:59



Os fãs contam os últimos dias para ver o resultado final da adaptação de Para Todos os Garotos que Já Amei: P.S. Ainda Amo Você, produzido pela Netflix e baseado em livro homônimo da escritora norte-americana Jenny Han. Após diversos materiais de divulgação, o longa-metragem entra no catálogo do gigante do streaming mundial na quarta-feira, com cópias dublada e legendada.

Na trama, Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) estão felizes como casal. Eles só não esperavam que John (Jordan Fisher), outro destinatário das cartas de amor da garota, resolvesse entrar em cena. Entre dramas e complicações, ela precisa enfrentar dilema pessoal e descobrir se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. “Achei que ter namorado eliminaria outros garotos da sua mente”, comenta Lara Jean em trecho de um dos trailers.

A história é sequência do filme adolescente Para Todos os Garotos Que Já Amei, que estreou na plataforma em agosto de 2018 e se tornou uma das produções mais populares, principalmente entre o público teen.

ELENCO NO BRASIL - Os atores Lana Condor e Noah Centineo estiveram em São Paulo na semana de 28 de janeiro, como atração dentro do Tudum Festival, promovido pela Netflix, e comentaram sobre a obra, os bastidores das gravações e toda a experiência no País. Os participantes puderam ver uma cena exclusiva do novo longa juvenil.

“Os fãs brasileiros são apaixonantes. Eu pude sentir toda energia deles em me verem e eu fiquei igualmente empolgado em encontrá-los. Eles me inspiram todos os dias para continuar fazendo o que eu faço”, afirmou Noah durante o painel. “Eles (os fãs) são incrivelmente amáveis e eu tive um dos melhores momentos e conhecê-los foi, sem dúvida, o melhor de tudo”, disse Lana.

Um terceiro filme da cinessérie Para Todos os Garotos que Já Amei</CF> acabou de ser finalizado, mas ainda não possui data prevista de estreia no cardápio global da Netflix.