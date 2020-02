Do Dgabc.com.br



07/02/2020 | 20:58



O final de semana será de bastante calor no Grande ABC. A presença do Sol será marcante e, no geral, a nebulosidade será ligeiramente inferior em comparação com os últimos dias.

As temperaturas continuam elevadas, com mínima prevista de 19ºC e máxima de 30ºC.

No final da tarde podem haver pancadas de chuva ocasionalmente fortes, mas que deverão ser de rápida duração.

A passagem de uma frente fria na segunda-feira mudará as condições de tempo, aumentando a nebulosidade e derrubando as temperaturas.