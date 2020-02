Lenha vai a leilão em Santo André

O edital do leilão da lenha de 103 anos atrás foi descoberto pela pesquisadora Maria Claudia Ferreira nas páginas de A Gazeta. Entre os nomes citados estava o de Antonio Queiroz dos Santos, grande proprietário de terras e que teria enriquecido justamente por mexer com lenha, fornecendo a mercadoria para obras de assentamento de trilhos e operação de locomotivas da Estrada de Ferro São Paulo Railway.

No enunciado da matéria comercial não aparece o nome do distrito de Santo André. E o leilão atingia, geograficamente, este recém-criado distrito (é de 1910). Para efeito de localização, tudo se prendia à Estação de São Bernardo, depois Santo André e hoje Estação Santo André Prefeito Celso Daniel.

Movimentos ambientais em defesa da preservação das florestas, nem pensar. O que valia, em 1917, era a ‘lenha cortada, um metro de comprimento, grossa, própria para locomotiva’.

Tempo da maria-fumaça. Também a eletrificação ferroviária demoraria; não tanto como o da formação da consciência ambiental.

CLAUDIA FERREIRA

O grito do Carnaval – I

Texto: Milton Parron

Iniciamos neste fim de semana uma série de três programas inteiramente dedicados aos festejos de Carnaval. Muitas marchinhas, sambas de enredo, frevos, marchas rancho serão apresentados, com as histórias que deram origem a muitas delas relatadas pelos próprios autores ou seus intérpretes.

Exemplo, Coração Corintiano, e quem relata como foi feita é o próprio compositor, o saudoso Manoel Ferreira.

Outro exemplo, Sassaricando, gravada pela graciosa Virgínia Lane. Um dos compositores, Luis Antonio, explica a razão pela qual escreveu essa marchinha no Carnaval do início da década de 1950, em parceria com o radialista Oldemar Magalhães e o sucesso foi tão estrondoso que a expressão virou verbo e foi incorporado ao nosso dicionário.

Curioso é que Luis Antonio era oficial de alta patente do Exército.

EM PAUTA

