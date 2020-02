Bologna derrota a Roma e sobe do 10º para o 6º lugar no Campeonato Italiano

07/02/2020 | 19:25



O Bologna derrotou a Roma, por 3 a 2, em pleno Estádio Olímpico, nesta sexta-feira, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe bolonhesa chegou aos 33 pontos e pulou da décima para a sexta colocação, ultrapassando Verona, Parma, Cagliari e Milan. A equipe da capital permanece em quinto lugar, com 39 pontos. Com 54 pontos, a Juventus lidera a competição.

O jogo foi disputado em alta velocidade. Aos 16 minutos, a zaga da Roma falhou e a bola sobrou perto da marca do pênalti para Riccardo Orsolini, que só precisou desviar do goleiro espanhol Pau Lopez para abrir o placar.

O empate romano não demorou. Aos 22 minutos, o sérvio Aleksandar Kolarov cruzou da esquerda, a bola cruzou toda a área, mas o holandês Stefano Denswil, na ânsia de livrar o Bologna do perigo, acabou tocando para o próprio gol.

Mais quatro minutos e o gol mais bonito. O gambiano Musa Barrow recebeu a bola pela meia esquerda e bateu com rara felicidade no ângulo superior esquerdo de Lopez. Um golaço: 2 a 1 para o Bologna.

O segundo tempo também foi bastante movimentado. A Roma foi em busca do empate, mas acabou surpreendido no contra-ataque. Musa Barrow escapou pela esquerda, passou pela marcação e bateu colocado: 3 a 1, aos 6 minutos.

Empurrado pela torcida, a Roma ainda conseguiu diminuir o prejuízo, aos 27 minutos, com uma bela cabeçada do meia armênio Henrikh Mkhitaryan. Mas a reação romana foi prejudicada quando Bryan Cristante foi expulso, aos 35 minutos.