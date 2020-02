07/02/2020 | 19:11



Quando foi anunciado que Aline Riscado substituiria Sabrina Sato como Rainha de Bateria da Vila Isabel em 2020 rolou o maior bafafá! Porém, parece que agora está tudo certo e a musa irá brilhar na Sapucaí ao lado da escola carioca. Para entrar mais ainda no clima de Carnaval, a morena fez um ensaio fotográfico com Ygor Marques. Ela estava usando um look ousadíssimo nas cores da escola.

O figurino escolhido por Aline era uma segunda pele toda transparente e só deixava as partes íntimas da morena escondidas. Que sexy!

Ela usou e abusou do carão e ainda vestiu um casaco de plumas azul e preto para completar a produção.