Notícias da semana - 3 a 9 de fevereiro

Da Redação



08/02/2020 | 23:59



SAÚDE

Brasil tem 30.763 suspeitas de dengue

Boletim informativo do Ministério da Saúde revelou que o Brasil tem 30.763 relatos prováveis de dengue nas primeiras semanas de 2020. Foram registrados 24 casos graves confirmados da doença e 158 com sinais de alarme, sendo que outros 49 ainda estão em investigação.

A infecção já matou cinco pessoas somente neste ano, com 27 outras mortes sendo analisadas pelos órgãos de saúde. Os dados foram coletados no período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020.

A região mais afetada pela dengue é a Centro-Oeste, com média de 32,5 casos para cada 100 mil habitantes. Outro dado mostra que o Estado de São Paulo conta com cerca de 30,4% das notificações nacionais, o que equivale a 10.271 infecções prováveis.

A Chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, inicia a temporada com 959 possíveis casos. Já o vírus da zika, que completa o trio de complicações espalhadas pelo bicho, conta com número mais ameno: 85 casos prováveis.

CORONAVÍRUS - O Brasil tem, ao menos, nove casos suspeitos de 2019-nCoV, nome oficial do coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde. São pacientes que apresentam febre e ao menos um sintoma respiratório (casos de tosse e dificuldade para respirar), além de terem viajado para China nas últimas semanas e que tiveram contato próximo com quem tem suspeita de infecção ou é um caso confirmado.

A doença chinesa trata-se de complicação pulmonar e tem se alastrado desde dezembro. Seu desenvolvimentos mais severo pode levar à morte, como já ocorreu, pelo menos, com 637 pessoas.

ECONOMIA

Valor da carne bovina sobe em mercados locais

O preço da carne bovina aumentou 46,72% nos mercados do Grande ABC no período de um ano. Os dados foram revelados na terça-feira (4) pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André).

Essa alta impacta o valor da cesta básica, pacote com produtos um tanto quanto essenciais para serem utilizados por uma família em um mês. O levantamento considera a cotação de 34 itens baseada no consumo de grupo de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças.

Em janeiro, o preço da cesta foi de R$ 678,27, com alta de 13,96% em relação ao mesmo mês do ano passado.

TECNOLOGIA

Aumenta o número de sites que roubam informações

Informações da empresa de análise de risco digital Axur mostraram que quantidade de páginas da internet criadas para roubar dados dos usuários cresceu 231,5% ao longo de 2019. Em dezembro, foram constatados 8.782 endereços.

Os dados também revelaram que, entre outubro e dezembro, houve cerca de um ataque a cada 15 minutos contra brasileiros.

ESPORTES

Vitória do Santo André rende prêmio

O time de futebol masculino do Santo André venceu o Criciúma (Santa Catarina) por 4 a 1 pela primeira fase da Copa do Brasil em partida na quarta-feira (5). A classificação para a segunda etapa rendeu, ao menos, R$ 1,19 milhão aos cofres do clube.

O próximo jogo será contra o Goiás, mais uma vez em duelo único pela competição nacional.

