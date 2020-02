Destaque em educar

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



08/02/2020 | 23:59



Diversos fatores influenciam o crescimento saudável, físico e psicológico de uma criança. É levando em conta diferentes assuntos sérios que a revista US News & World Report, dos Estados Unidos, realiza levantamento anual sobre os 73 melhores países para se criar filhos, servindo como curiosidade principalmente para pais e responsáveis.

São levados em conta 65 critérios de condições sociais, que passam por análise de informações sobre índices como educação, saúde, segurança e lazer. No ranking deste ano, o primeiro lugar ficou com a Dinamarca, na Europa. A nação ficou na segunda colocação no ano passado. “A Dinamarca emprega um sistema universal de assistência médica, no qual os cidadãos recebem principalmente assistência médica gratuita. O ensino superior também é gratuito”, diz um trecho do texto sobre o campeão.

O alto da lista ainda traz Suécia e Noruega, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Todos mantiveram bom retrospecto em relação ao levantamento anterior.

O Brasil aparece na 25ª colocação, sempre o melhor país latino entre os analisados.