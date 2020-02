Kim Kardashian acredita que seu filho mais novo, Psalm West, é a reencarnação de seu pai, Robert Kardashian

07/02/2020 | 18:10



Kim Kardashian fez uma revelação curiosa em entrevista ao site E! News. A empresária contou que acredita que o seu filho caçula, Psalm West, é a reencarnação de seu pai, Robert Kardashian, que morreu em setembro de 2003 vítima de um câncer no esôfago, aos 59 anos de idade.

- Meu filho, Psalm, é provavelmente o bebê mais feliz do mundo. Ele está sempre sorrindo, sempre feliz. No nosso reality [Keeping Up With The Kardashians], mostramos que estávamos em Bali, e uma mulher - uma médium cega - veio até mim e disse que eu teria outro filho e que ele seria o meu pai reencarnado. Ela não tinha ideia. Ninguém da minha equipe sabia que eu tinha uma barriga de aluguel que estava grávida de um menino.

Mas não foi só isso. Kim contou que uma outra mulher fez a mesma afirmação - dessa vez, depois de Psalm ter nascido.

- Eu tinha que sair da cidade e realmente precisava que minha babá viesse. Mas ela tinha um chá de bebê que precisava ir. E eu disse Está tudo bem, você pode levar o meu filho para o chá de bebê, se for tudo bem para você. Eu realmente precisava de ajuda. Então ela levou ele para o chá de bebê, e uma mulher chega para ela e diz Este é o seu filho? E ela diz Não, não, não, só estou cuidando dele. E ela diz Bem, vou te dizer, por favor, fale para a mãe dele que este é um membro da família dela que reencarnou.

Estes dois eventos fizeram com que a empresária acreditasse na história.

- Muitas pessoas que não faziam ideia de que aquela era minha babá já foram até o meu bebê e disseram que ele é um membro da família reencarnado. Então minha família inteira, o tempo todo, pensa que é o meu pai, e isso é muito emocionante e me deixa próxima a ele. Ele também é canhoto, como o meu pai. Então, todas essas coisas aconteceram. Eu nem sei se acreditava em reencarnação, mas acredito agora. Eu quero acreditar!

Curioso, hein? Kim também falou um pouco sobre os seus outros filhos: North, de seis anos de idade, Saint, de quatro anos, e Chicago, de dois aninhos.

- North e Saint estão se dando bem, então isso me deixa feliz. Chicago é a mais durona. Nada a abala. Ela caiu recentemente, cortou o rosto todo, levou dez pontos, minha pobre bebê. Mas ela é forte. Ela caiu e se cortou, mas levantou e nem chorou muito. Mas essa é uma das piores coisas para uma mãe, quando seu filho se machuca. É o pior para uma mãe.

Outro filho?

Na última terça-feira, dia 4, alguns fãs suspeitaram que Kim estava grávida de seu quinto filho! Tudo começou quando a Kardashian publicou a seguinte mensagem em seu Twitter:

Estou desejando um Eggo [marca de waffles congelados]! Eu pensei que iria embora, mas vai. Devo comer ou me controlar?

Um seguidor, então, logo começou a fazer especulações.

Meu deus, a Kim está com desejo! Não me diga que Kanye colocou outro pequeno West nela? Isso seria fofo, até.

E sabe qual foi a resposta da empresária?

De jeito nenhum! Só estou com fome.

Uma comédia, né?