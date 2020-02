Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 23:58



Diversas bandas autorais de rock se encontram hoje em Santo André, no Apostrophe’ (Rua Coronel Ortiz, 290), no evento Doom Against Fascism. Entre elas está o grupo italiano Sangue, responsável por encerrar a festa.

Quem abre a programação é o grupo local Giant Jellyfish, a partir das 19h. Slowner, de Pernambuco, e os paulistanos Octopus Head e Slowner também estão confirmados. As entradas custam R$ 10.