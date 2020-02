Polo irradiador

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/02/2020 | 23:52



Ao passar pela frente e dar uma rápida espiada no que há no número 151 da Rua Dr. Eduardo Monteiro, em Santo André, a primeira impressão é que se trata de um local para compra de livros. Correto. Há novos e usados. Mas ao entrar e ver de perto o que o espaço tem para oferecer, o visitante mais atento perceberá rico universo cultural.

Trata-se da Livraria e Espaço Cultural Alpharrabio, que completa 28 anos no próximo dia 21. Capitaneado pela escritora Dalila Teles Veras, sempre ao lado da também autora Luzia Maninha, o espaço serve de ponto de encontro, desde 1992, para ebulição de ideias, debates, lançamentos de livros e o que mais a arte possa promover.

Para celebrar a data, será realizado já hoje, a partir das 11h, com entrada gratuita, o lançamento dos livros Um Quarto Escuro e Outras Embarcações, de Conceição Bastos, e Rastros, de Tarso de Melo, com a presença dos autores (veja mais abaixo).

Dia 22 o espaço realiza encontro entre os autores de seu catálogo, artistas, leitores e amigos da casa, a partir das 11h. Será também data da abertura de instalação assinada por Luzia Maninha, com colaboração do poeta andreense Zhô Bertholini. Batizada À Flor da Pele, por causa de música O Que Será (À Flor da Pele), conhecida nas vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento, a obra é ilustrada por frases de pensadores da atualidade em formato de pequenos livros artesanais.

Dalila se recorda que, quando Alpharrabio começou, o acervo contava com 2.000 livros e uma ideia: ‘lugar de encontro e trocas’. E assim se faz. Hoje são 7.000 títulos e uma efervescência artística que respinga por todos os cantos. Tanto que perdeu as contas de quantas obras a Alpharrabio Edições já realizou. Acredita que foram 160 títulos, “incluídas aí pequenas edições artesanais e fora do comércio. Mais de 50 autores da região e, que me lembre, apenas quatro ou cinco de outras localidades”.

Dalila explica que, vira e mexe, acontece de ver um compositor musicar um poema que conheceu em algum encontro ali. Até mesmo artista plástico se inspirar em algo que escutou em algum encontro no espaço. “Pretendíamos que fosse um lugar de encontro, mas sem metas. Somos movidos a ansiedades. E foi indo, fizemos o caminho andando”, explica. Para ela, trata-se de um lugar de identificação.

“Alpharrabio sempre foi porta aberta. Sou um bumerangue da Alpharrabio. Você vai (para o mundo), mas sempre volta”, explica Tarso, que começou carreira ali. A partir de encontros no local, ele criou uma oficina em São Bernardo, da qual Conceição participou, outra frequentadora da livraria. Ela cita o evento Sábados PerVersos, que funciona no primeiro fim de semana do mês e sempre que pode marca presença. “Estar aqui é poder viver a poesia de fato”, define a escritora.

E é exatamente isso o que Dalila precisa para seguir trabalhando. “Se eu não tivesse esse retorno constante... É uma troca sempre. É a única forma que tenho de armazenar energia para seguir em frente”, pontua.

Para ela, publicar um livro com conteúdo é um ato político. “Este ano, mais do que os outros, vamos promover o debate aqui. O momento é de enfrentamento. Estamos sob a mira de Estado autoritário. Temos de enfrentar esse pensamento pré-medieval. Nossas armas são essas e vamos usá-las. Estamos de portas abertas às ideias, a recolhê-las”, diz.

Evento contará com lançamento de livros

Escritor andreense, Tarso de Melo apresenta hoje, a partir das 11h, na Livraria e Espaço Cultural Alpharrabio, seu novo livro, Rastros (Martelo Casa Editorial, 272 páginas, R$ 50). Trata-se de reunião de poemas do autor. No total são 155, distribuídos de forma aleatória. O lançamento marca, também, os 20 anos de sua obra de estreia, A lapso, publicada pela Alpharrabio Edições.

“A ideia (da antologia poética) é que há muitos poemas que lancei que têm coisas a dizer daqui para frente. Fiz pensando em quem não leu nenhum livro meu e em quem já leu e ainda possa se surpreender”, explica o autor. Ela lembra que ele começou na Alpharrabio ainda garoto. “Hoje ele tem obra pela Cosac Naify, Companhia das Letras. Tarso, nos dias atuais, se encaixa na centralidade da poesia brasileira. Temos algum papel nisso? Temos”, afirma.

Baiana radicada na região, Conceição Bastos é autora que Dalila garante que as pessoas ainda ouvirão falar muito a respeito.

E ela também participa do evento hoje na livraria Alpharrabio. A escritora aproveita para mostrar ao público o resultado de seu quarto título, Um Quarto Escuro e Outras Embarcações (Alpharrabio Edições e Dobradura Editorial, 80 páginas, R$ 25).

“Esse livro é amostra de minha prosa. É a reunião de 20 textos, a maioria deles curtos. Tem um painel de assuntos, histórias de amores e coisas do universo feminino. E há muito do que vi como assistente social”, explica a autora.