Teatro recebe ciclo de leituras a partir de amanhã

Miriam Gimenes



09/02/2020 | 23:52



O Teatro Euclides Menato (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193), em Ribeirão Pires, recebe, a partir de amanhã, às 15h, ciclo de leituras dramáticas, com Maria Clara Machado. A atividade, gratuita, é voltada a crianças e adultos e tem como objetivo provocar reflexão sobre o teatro infantil. Para participar da ação, que tem vagas limitadas, os interessados devem comparecer ao teatro com 30 minutos de antecedência ao início do ciclo.

O encontro terá como temaPalavras de Maria para Pequenos de Todos os Tempos e será promovido pelo Teatro de Torneado, Escola Atemporal de Artes e Artistas convidados. Serão feitas as leituras de quatro diferentes textos. “Mesmo sendo uma modesta leitura de um texto na frente do público, a experiência promete muita diversão e reflexão da dramaturgia produzida para crianças no Brasil dos anos 1950 e 1960”, acredita o dramaturgo e diretor William Costa Lima.