Textos de Shakespeare inspiram ciclo de leitura na Capital

Miriam Gimenes



09/02/2020 | 23:48



O Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149) promoverá, a partir de quarta-feira, às 20h, leituras cênicas conduzidas pela obra de um dos mais influentes dramaturgos do mundo, William Shakespeare (1564-1616). O primeiro texto a ser lido e encenado é Sonho de Uma Noite de Verão (1605).

A interpretação será realizada por artistas, autores e diretores brasileiros, entre eles André Guerreiro Lopes, com a Cia. Lusco-Fusco Teatro; Djin Sganzerla e Cacau Merz, com o músico e compositor Gregory Slivar e direção de Maria Shu; Marcelo Lazzaratto, que dirige Lígia Cortez e atua a seu lado, e a Cia. Elevador de Teatro Panorâmico.

“A essência dessa programação é contribuir para manter a tradição shakespeariana no Brasil”, observa o produtor teatral Alexandre Brazil, idealizador do projeto realizado pelo Itaú Cultural e diretor de uma das leituras do ciclo.

Nas quartas-feiras seguintes, serão feitas as leituras de Maria da Escócia, A Noite Que Nunca Existiu e Hamlet, sempre no mesmo horário. A entrada é gratuita.