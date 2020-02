Filhos de Gugu Liberato estão rompidos com a mãe e o tio em meio à polêmica da casa em Orlando

07/02/2020 | 16:10



A família de Gugu Liberato está em pé de guerra após a morte do apresentador, em novembro de 2019. Tudo começou com a leitura do testamento - em que Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu, havia ficado de fora, e entrou na justiça para ir atrás de seus direitos, tentando provar uma união estável.

Desde então, uma confusão envolveu também Gianfrancesco Di Matteo, irmão de Rose, que se instalou na casa de Gugu em Orlando, nos Estados Unidos. A família do apresentador, então, entrou com um pedido para que ele se retirasse da propriedade. Segundo informações da revista Veja, o advogado de Rose, Nelson Willians, informou que ele já arranjou um apartamento nas proximidades e irá se mudar no próximo sábado, dia 8.

Lembrando que foi João Augusto, filho de 18 anos de idade de Gugu, que entrou com esse pedido na justiça, argumentando que o tio estava incomodando a paz do lar e ficando em local onde não é bem-vindo. Caso isso não aconteça, João tomará uma medida mais drástica, entrando com um pedido de expulsão. Ainda de acordo com a publicação, João não daria a autorização para o tio passar pela portaria mais.

Tecnicamente, Gianfracesco, que é brasileiro, mas tem cidadania italiana e pode morar nos Estados Unidos, realmente não tem o direito de morar na casa, que pertence aos filhos de Gugu e é administrada pelo espólio do apresentador, sob os cuidados da irmã dele, Aparecida Liberato.

Nessa casa em Orlando, João e suas irmãs, Marina e Sofia, de 16 anos de idade, estão rompidos com a mãe e o tio. Ninguém se comunica mais e a família não faz mais refeições à mesa, com os meninos pedindo comida por meio de aplicativos de celular. Rose Miriam e Gian tem dormido no mesmo quarto, sendo que ele usa um colchão no chão. Quem também está morando na casa é Dona Odete, mãe de Rose, e avó dos meninos. Os netos têm contato com a avó.

Complicado, né?