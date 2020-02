Yony González treina no Corinthians e espera regularizar situação

07/02/2020 | 15:10



O colombiano Yony González treinou pela primeira vez com o elenco do Corinthians, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O atacante, emprestado pelo Benfica por seis meses, trabalhou juntamente com os reservas sob orientação do técnico Tiago Nunes.

Yony González, que atuou o ano passado pelo Fluminense, demonstrou estar em boa forma física durante o coletivo em campo reduzido. Na sequência, participou de um exercício específico de finalização, após cruzamentos da linha de fundo.

A situação do jogador ainda não está regularizada, por isso ele não foi apresentado e nem anunciado oficialmente. Quando tudo estiver em ordem, o jogador poderá ser inscrito no Campeonato Paulista. Na Libertadores, o atacante só terá condições de ser utilizado se o time de Parque São Jorge atingir a fase de grupos.

Se o Corinthians quiser ficar com o jogador após o fim do empréstimo, terá de desembolsar 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões).

Já o volante Ramiro ficou de fora do treino e concentrou seus trabalhos na academia, onde busca se recuperar de uma lesão no joelho direito. O jogador tenta reunir condições para estar apto a ser escalado para o jogo de volta contra o Guaraní, do Paraguai, quarta-feira, em Itaquera, quando o alvinegro vai precisar reverter um placar negativo de 1 a 0 obtido em Assunção para seguir na Libertadores.

O Corinthians volta a campo no domingo pela quinta rodada do Paulistão. O adversário será a Internacional de Limeira, às 16 horas, em Itaquera. A equipe de Tiago Nunes lidera o Grupo D, ao lado do Guarani, com sete pontos. Os dois times fazem campanha igual: são duas vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols a favor e quatro contra.